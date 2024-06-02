“تمويلكم” و”إبسون” توقعان اتفاقية لدعم المقاولات الناشئة

وقع المدير العام لمؤسسة “تمويلكم”، هشام زناتي السرغيني، والمدير العام لشركة “إبسون” بإفريقيا الفرنكوفونية ودول دومكوم، إلياس العزاوي، على هامش الدورة الثانية من معرض” جيتكس إفريقيا”، بمراكش، اتفاقية شراكة، تهدف إلى تحسين الولوج إلى التقنيات المتطورة لفائدة المقاولات الناشئة المغربية ودعم نموها.

ومن خلال هذا التعاون، توفر “إبسون” حلولها التكنولوجية المتقدمة لتعزيز قدرات المقاولات الناشئة التي يدعمها صندوق “إنوف أنفست”، بهدف تمكين المقاولات من الاستفادة من الأدوات التي تحتاجها للابتكار والازدهار في بيئة رقمية سريعة التغير، إذ ستوفر “إبسون” مجموعة من المنتجات المتطورة للمقاولات الناشئة من طابعات وحلول للعرض والمسح الضوئي، بالإضافة إلى التداريب والدعم الفني اللازمين.

وقال زناتي السرغيني، في حفل التوقيع، “هذه الشراكة تخلق أوجه تعاون جديدة بين القطاعين العام والخاص، بهدف المساهمة في ديناميكية ريادة الأعمال المغربية. ويسعدنا أن نتشارك مع “إبسون”، الشركة الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا المتطورة، من أجل مواكبة مقاولاتنا الناشئة المدعومة في إطار صندوق “إنوف أنفست” بالوسائل اللازمة لتسريع تطورها”.

من جانبه، قال إلياس عزاوي، المدير العام لشركة “إبسون” “شرف لنا أن نبرم هذه الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة “تمويلكم”، والتي تشكل بداية لتعاون مثمر يهدف إلى تقديم الدعم الكامل للمقاولات الناشئة الأكثر ابتكارا والتي تعمل”تمويلكم” على مواكبتها، إذ تبرز “تمويلكم” شريكا مثاليا بالنظر لدورها المحوري في تعزيز وتحفيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المغرب”.

وزاد موضحا “باعتبارنا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، هدفنا تقديم حلول تسمح للمقاولات الناشئة باكتساب الكفاءة والقدرة التنافسية مع احترام مبادئ الاستدامة. ومن خلال توحيد جهودنا، سنحفز الابتكار، وبالتالي نخلق تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد المحلي”.

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