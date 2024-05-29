بالفيديو..الإمارات تعلن بالبيضاء انطلاق الترشيح لجائزتها الدولية للطاقة

أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي، اليوم الأربعاء بالبيضاء، انطلاق عملية الترشيح للدورة الخامسة من “جائزة الإمارات للطاقة 2023- 2025″، تحت شعار “تعزيز الحياد الكربوني”.



وأكدد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، في تصريح لـ”الصباح”، نجاعة المشاريع المغربية المشاركة في الدورات السابقة للجائزة الدولية، التي تحتل مكانة رائدة عالميا في قطاع الطاقة النظيفة، وتشجع الممارسات التي تدعم الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية”.

وبعد أن أشاد بالمشاريع المغربية الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، مستحضرا نموذج محطة “نور” للطاقة الشمسية بورزازات، التي ألهمت الإماراتيين لإنشاء محطة مماثلة ببلدهم، على حد قوله، أضاف المحيربي أن جائزة الإمارات للطاقة “تلقت، منذ إطلاقها في سنة 2012، مشاركات ومشاريع مميزة من المغرب، قدمت حلولا للكثير من قضايا البيئة، ونجحت في استقطاب العديد من المؤسسات والشركاء، لما لها من أهمية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة حول العالم”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: “نتطلع إلى تلقي المشاركات القيمة من المغرب في الجائزة من مختلف الفئات المستهدفة للفوز بها والمساهمة بمشاريعهم في إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة تأثيرات التغير المناخي، وبناء اقتصاد أخضر في جميع دول العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

يسرى عويفي

تصوير: عبد الله القصراوي

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