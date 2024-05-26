ضابط أمن ضمن شبكة للنصب على الحالمين بالهجرة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بورزازات، أمس السبت، ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و 60 سنة، بينهم امرأتان وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، ينشطون ضمن شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن توقيف المشتبه فيهم تم خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها بزاكورة وورزازات ومنطقة سكورة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، للاشتباه في تورطهم في استدراج المرشحين للهجرة غير الشرعية وتعريضهم لعمليات نصب واحتيال، من خلال سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بعقود عمل بالخارج.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، وفق المصدر ذاته، عن حجز مجموعة من الوصولات لتحويلات مالية من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن وثائق تعريف وسفر تحمل هويات الغير.

ومكنت إجراءات البحث في هذه القضية، يضيف المصدر الأمني، من توقيف ضابط أمن يعمل بورزازات، للاشتباه في إفشائه السر المهني، من خلال استعماله بشكل غير قانوني لقاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالاشخاص المبحوث عنهم.

وتم إخضاع المشتبه فيهم وموظف الشرطة الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا، وتحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

(ي.ع)