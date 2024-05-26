إحباط تهريب 467 كيلوغرام حشيش بميناء طنجة

تمكنت مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، اليوم الأحد، من إحباط تهريب 467 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم إحدى الدول الأوروبية، بعد إجراءات للمراقبة الحدودية المشتركة.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن هذه العملية مكنت من حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للشاحنة التي كانت تنقل شحنة مواد فلاحية موجهة للتصدير، فيما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف سائقها ذي الجنسية الهنغارية، والبالغ من العمر 27 سنة.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

(ي.ع)