يانغو تثبت التزامها بتعزيز النمو التكنولوجي في إفريقيا

تؤكد يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، على التزامها المستمر بتنمية القارة الإفريقية، في إطار مشاركة الشركة في في منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا والذي يعقد في كيغالي في الفترة من 16 إلى 17 ماي 2024.

ويجمع المنتدى بين أبرز المبتكرين ورواد الأعمال والقادة وصانعي السياسات العامة لمناقشة مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على المدن الإفريقية.

ومنذ إطلاق أعمالها في القارة الإفريقية قبل ست سنوات، نمت يانغو بشكل كبير حيث تعمل الشركة الآن في أكثر من 13 دولة في أفريقيا وأصبحت الاسم الأول لحلول نقل الركاب والتوصيل بصورة آمنة وبأسعار معقولة في العديد من الدول هناك.

وساهم هذا النمو بترسيخ مكانة يانغو كشركة رائدة في مجال خدمات نقل الركاب والخدمات التقنية. في بداية أعمالها في إفريقيا عام 2028، أطلقت يانغو خدمات نقل الركاب بدءاً من ساحل العاج، وأصبحت حلول الشركة متوفرة الآن في الجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا والمغرب وموزمبيق وناميبيا وجمهورية الكونغو والسنغال وزامبيا وإثيوبيا. اليوم، يستخدم ما يقرب من مليون سائق وموظف توصيل منصة يانغو كمصدر دخل رئيسي لهم. في عام 2023، تضاعفت رحلات يانغو على أساس سنوي، ومنذ إطلاق أعمالها أعمالها في القارة الأفريقية، تم القيام بأكثر من ربع مليار رحلة باستخدام خدمات نقل يانغو في مختلف المدن الأفريقية.

ويركز نموذج أعمال يانغو لحلول لخدمات نقل الركاب على تمكين ريادة الأعمال ودعم نمو الشركاء المحليين في جميع أنحاء القارة. اعتبارا من دجنبر 2023، استفاد أكثر من 1,720 شريك من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا من شراكتهم مع يانغو. تكمن قوة يانغو في التميز التكنولوجي للشركة، وتوفير منتجات وخدمات من الدرجة الأولى للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تدير شركات النقل والتوصيل والخدمات المالية الخاصة بها. كما تتوقع يانغو زيادة عدد الشركاء بنسبة 30% مع نهاية عام 2024، وستركز على تصميم برامج مخصصة لتحسين الأعمال لموردي الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من تحقيق النمو مع يانغو.

وتعليقا على مشاركته في لجنة الابتكار والتكنولوجيا الاستراتيجية حيث استعرض رؤية الشركة ودور التكنولوجيا في تحويل النقل الحضري في إفريقيا، صرح أدينيي أديبايو، كبير مسؤولي أعمال يانغو في القارة الأفريقية، قائلا، “نحن في غاية الحماس للمشاركة مرة أخرى في هذه الفعالية المهمة. يشكل هذا المنتدى المرموق منصة بارزة ليانغو لتسليط الضوء على نجاحنا وتبادل الأفكار حول مستقبل التنقل الأفريقي، وفرصة كبيرة لإظهار تفاني الشركة والتزامها بتحقيق النمو المستدام والاستثمار في القارة. لقد قمنا بالفعل بزيادة استثماراتنا في القارة مما يؤكد التزامنا القوي بالنمو المستدام طويل الأجل في جميع أنحاء إفريقيا. منذ مشاركتنا في المنتدى الأخير للرؤساء التنفيذيين في أفريقيا، قمنا بإطلاق خدمات جديدة في أسواق جدية، وبالتالي مضاعفة عدد رحلاتنا على أساس سنوي.”

بالإضافة لخدمات نقل الركاب، أطلقت يانغو مجموعة حلولها الرائدة للأعمال على مستوى العالم مثل حل الخرائط، التوجيه، ياسمينة، يانغو بلاي للترفيه، التخزين السحابي للصور، والتكنولوجيا المالية (Pay)، والتعليم والتوصيل عند الطلب وتوصيل الطعام والتجارة الإلكترونية وغيرها. كما تواصل يانغو التوسع في خدمات جديدة من خلال تطبيق “Yango App” مما يعكس التزام الشركة بأن تكون متجراً شاملاً للسكان في جميع أنحاء القارة الإفريقية.