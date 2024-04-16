انخفاض الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري بآسفي

سجلت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء آسفي انخفاضا بنسبة 17 بالمائة عند متم شهر مارس 2024 مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد.

وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن الكميات المفرغة من الأسماك على مستوى هذه البنية التحتية المينائية بلغت عند متم مارس الماضي، 7.248 طن مقابل 8.686 طن خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وبالمقابل، شهدت القيمة السوقية لهذه المنتوجات ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة لتستقر في حوالي 71,4 مليون درهم مقابل 69,5 مليون درهم عند متم مارس 2023.

وانخفضت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية، على مستوى ميناء آسفي، ب18 بالمائة عند متم مارس لتبلغ 6.484 طنا، بقيمة 21,4 مليون درهم (ناقص 20 بالمائة)، مقابل 7.954 طن و26,8 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2023.

كما شهدت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء انخفاضا بنسبة 28 بالمائة لتبلغ 251 طنا بقيمة 11,5 مليون درهم (ناقص 23 بالمائة) مقابل 350 طن بقيمة 15,1 مليون درهم عند متم مارس 2023.

وبخصوص الرخويات، كشف التقرير عن ارتفاع الكميات بنسبة 48 بالمائة إلى 486 طنا (36,7 مليون درهم/ زائد 47 بالمائة)، مقابل 328 طن بقيمة 25 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2023.

أما الكميات المفرغة من القشريات فسجلت خلال الربع الأول من السنة الجارية انخفاضا بنسبة 53 بالمائة، حيث وصلت إلى 26 طنا (1,5 مليون درهم/ ناقص 39 بالمائة) مقابل 54 طنا بقيمة 2,5 مليون درهم في متم مارس 2023.

وعلى المستوى الوطني بلغت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها إلى غاية متم مارس المنصرم 181,280 بانخفاض بنسبة 14 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023.

وسجلت القيمة السوقية لهذه الكميات المفرغة نموا بنسبة 2 في المائة لتصل إلى أزيد من 2,96 مليار درهم مقابل 2,91 مليار درهم عند متم مارس 2023.

يذكر أن قطاع الصيد البحري يشكل أحد ركائز الاقتصاد المحلي، إذ يوفر أزيد من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويتشكل أسطول الصيد على صعيد ميناء آسفي من 1319 وحدة، منها 64 وحدة لصيد سمك السردين، و83 مركبا للصيد بالجر، و217 مركبا للصيد بالخيط، و955 قاربا.

(و م ع)

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