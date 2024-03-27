الملك يهنئ رئيس بنغلاديش بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس بنغلاديش الشعبية، محمد شهاب الدين، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني لمحمد شهاب الدين، وأطيب المتمنيات لشعب بنغلاديش بتحقيق ما يرجوه من مزيد التقدم والرخاء.

وأكد صاحب الجلالة، بالمناسبة، حرص جلالته على العمل سويا مع رئيس جمهورية بنغلاديش من أجل تعزيز آفاق التعاون المثمر القائم بين البلدين وتنويع مجالاته، بما يلبي التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين.

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