خطيب المسجد الأقصى: مبادرات الملك الداعمة للفلسطينيين تؤكد صدق التعاطف المغربي مع فلسطين

قال خطيب المسجد الأقصى ، عكرمة صبري ، إن مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الداعمة للفلسطينيين، تؤكد صدق التعاطف المغربي ، الرسمي والشعبي مع فلسطين.

وأضاف الشيخ عكرمة صبري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مبادرات جلالة الملك ، نصره الله، تجاه الشعب الفلسطيني “ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لأن امتداد المغرب إلى فلسطين هو امتداد عريق يعود لمئات السنين”.

وأعرب خطيب المسجد الأقصى عن شكره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرات “التي ترفع من معنويات الشعب الفلسطيني وتمنحه القدرة على الصمود” ، مثمنا في هذا الصدد مشاريع الخير والجهود المباركة والمتواصلة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس لفائدة أبناء المدينة المقدسة.

وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف، قد اطلقت اليوم، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، عملية المساعدات الإنسانية بساحات مستشفى الأوغستا فكتوريا – الم طلع، بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي، وعدد من المرجعيات الدينية والشخصيات الاعتبارية المقدسية وممثلي المؤسسات الاجتماعية.

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