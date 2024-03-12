برقية تهنئة إلى الملك من العاهل الأردني بمناسبة حلول رمضان المبارك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في برقية العاهل الأردني ” يطيب لي أن أغتنم حلول شهر رمضان المبارك، لأبعث إلى جلالة أخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني وأطيب التبريكات، سائلا المولى العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم بدوام الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات “.

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