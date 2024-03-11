نهاري تقدم في 25 لوحة غناه وتنوعه والمهارات الحرفية الدقيقة المتوارثة ينظم، احتفالا باليوم العالمي للمرأة، ولمناسبة تسجيل القفطان المغربي في لائحة التراث اللامادي لمنظمة الإيسيسكو، معرض للفنون التشكيلية من توقيع الفنانة لمياء نهاري، تحت عنوان “خيوط وأنامل: من القفطان المغربي إلى الإبداع التشكيلي” برواق محمد الدريسي،أكمل القراءة »
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