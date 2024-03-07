بالفيديو..”المدرسة في المستشفى” موضوع شراكة بين خارجية بلغاريا والودادية المغربية للمعاقين

وقعت الودادية المغربية للمعاقين، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة مع وزارة خارجية جمهورية بلغاريا، من أجل إحداث مشروع “المدرسة في المستشفى” لدعم ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى التعليم في المغرب.

هذا المشروع، الذي يأتي استجابة للحاجة الملحة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ممن تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة، سيتم تنفيذه بالمركز الاستشفائي نور، أحد الأقطاب الصحية للودادية، بغرض توفير تعليم ملائم لهذه الفئة من الأطفال الذين يتلقون علاجهم بالمركز، ولأولئك الذين يذهبون إليه للاستفادة من حصص الترويض الطبي، أو حصص خاصة بإعادة التأهيل الوظيفي.

ويدخل مشروع “المدرسة في المستشفى” في إطار أجندة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030، والتي تهدف إلى دمج هؤلاء الأطفال في النظام التعليمي من خلال تخصيص فضاءات تعليمية وبرامج متكاملة، وتوعية الوالدين بأهمية التعليم، والتكوين المهني وأنشطة الترافع.

وفي تصريح لها، قالت أمينة السلاوي، رئيسة الودادية المغربية للمعاقين إن هذه الشراكة “ستمكن من مواصلة الالتزام اتجاه إدماج تعليم الأطفال في وضعية إعاقة في المغرب”، مؤكدة عملها على إنجاح هذا المشروع ودعم المستفيدين من أجل الحصول على تعليم جيد مهما كانت ظروفهم”.

من جانبه، أكد بلامين تزولوف، سفير جمهورية بلغاريا بالمغرب، أن مشروع “المدرسة في المستشفى” يندرج ضمن أولويات السياسة التنموية البلغارية التي تركز على الفئات في وضعية الهشاشة، وخصوصا النساء والأطفال”.

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