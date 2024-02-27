حموشي يتباحث مع رئيس المكتب الألماني للشرطة الجنائية

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صبيحة اليوم (الثلاثاء) بالرباط، رئيس المكتب الفيدرالي الألماني للشرطة الجنائية، هولكر مانخ، والذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني رفيع المستوى بهدف تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني وتعزيز الشراكة بين البلدين.

وركزت المباحثات الثنائية بين الطرفين على أشكال ومستويات التعاون بين البلدين في ما يتعلق بالميدان الأمني، ودراسة الآليات الكفيلة بالارتقاء بهذا التعاون وتنويع مجالاته،قصد مواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها المحيط الإقليمي المشترك.

كما كان هذا اللقاء بمثابة مناسبة، أكد فيها الجانبان ضرورة تعزيز دينامية التعاون في مجال التكوين الشرطي وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في الميدان الأمني، و ذلك على النحو الذي يحقق نجاعة وفعالية أكثر في عمليات التعاون الأمني بين البلدين مع العمل على تكثيف التعاون العملياتي لمكافحة مختلف مظاهر الجريمة العابرة للحدود، من أجل درء كل المخاطر والتهديدات التي تمس أمن وسلامة مواطني البلدين.

ويعبر هذا اللقاء عن الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي الألماني في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما للتعاون شمال جنوب، خصوصا وأنه يأتي في أعقاب زيارة السيدة نانسي فيزر وزيرة الداخلية والإدارة الترابية في ألمانيا، للمغرب في أكتوبر المنصرم، جرى من خلالها تبادل وجهات النظر مع نظيرها المغربي، حول المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية انطلاقا من قناعة البلدين بضرورة العمل على الوقاية الاستباقية للحد من هذه الجرائم.

(ي.ع)

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