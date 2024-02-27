مصممون قطريون يشاركون في برنامج “حرف تصميم المستقبل” بالمغرب

أعلنت متاحف قطر اليوم الثلاثاء، عن مشاركة أربعة مصممين قطريين في برنامج “التبادل الثقافي في التصميم: قطر- المغرب: حرف تصميم المستقبل” .

وبحسب بلاغ لمتاحف قطر فإن البرنامج مدته عام واحد ويتيح للمشاركين فرصة زيارة المغرب للعمل سويا مع فنانين ومصممين وحرفيين، لاستكشاف نقاط التلاقي التي تجمع البلدين في الممارسات الحرفية المعاصرة والتصميم المبتكر، مضيفا أن البرنامج يعد ركيزة أساسية للعام الثقافي قطر- المغرب لعام 2024.

والمصممون المشاركون والمقيمون من قطر هم ريما أبو حسن، ومجدولين نصر الله، وندى الخراشي، وعبدالرحمن المفتاح.

وسيتيح لهم البرنامج نقل خبراتهم في الخزف التقليدي والأشكال المعاصرة والأعمال التركيبية والتدخلات الفنية المكانية والأصباغ والمواد الطبيعية، والإبداع في أساليب إعادة استخدام المنتجات، لينخرطوا مع نظرائهم الفنانين المغاربة، وذلك لاستكشاف مجالات مختلفة مثل “المنسوجات والحرف الخشبية والأعمال التركيبية باستخدام الخزف والزجاج والفخار”.

وأضاف البلاغ أن برنامج “التبادل الثقافي في التصميم: قطر- المغرب: حرف تصميم المستقبل”، يهدف إلى إنشاء شبكة تجمع فنانين ومصممين من جميع أنحاء المغرب وتتصل فعليا بقطر، ودعم كل من المصممين في قطر والفنانين والمصممين في المغرب، ممن ينجزون أعمالا جديدة ويستحدثون أساليب مبتكرة للعمل في مجال التصميم والحرف اليدوية.

وسيختتم برنامج التبادل الفني بمعرض في الدوحة، يشمل أعمال المصممين القطريين بالإضافة إلى أربعة مصممين من المغرب وهم أمين الكطيبي، وسارة أوحدو، وبشرى بودوا، وحمزة القادري في معرض رسم معالم مستقبل التصميم، حيث سيعرض أعمالا فنية جديدة انبثقت من البرنامج، وسينخرط خلاله الجمهور في حوار حول الحرف والتصميم.

وسيندرج المعرض ضمن قائمة برنامج معارض خريف 2024، والتي تدخل في إطار مبادرة “قطر تبدع”.

ويعد برنامج “حرف تصميم المستقبل”، مبادرة بارزة في العام الثقافي قطر- المغرب 2024، وشراكة ثقافية تهدف إلى تأسيس علاقات طويلة الأمد بين البلدين، وتعزز الاحترام وتعمق التفاهم بين الثقافات المتنوعة. كما يندرج في إطار النسخة الافتتاحية لبينالي “دوحة التصميم”، وهو عرض لملامح التميز والابتكار في مجتمع التصميم في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

(و م ع)

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