برقية تهنئة من الملك إلى أمير دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن أطيب التهاني وأزكى المتمنيات للشعب الكويتي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد الرقي والرفاه.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وبنفس المناسبة، أعرب لسموكم عن تقديري البالغ لما يجمع بين بلدينا من علاقات أخوية متميزة قائمة على الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل والتعاون الوثيق، مؤكدا لكم عزمي على العمل سويا معكم من أجل الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، بما يلبي طموحات شعبينا، ويخدم مصالحهما المشتركة”.

وأضاف جلالة الملك، في هذه البرقية، ” وإذ أجدد لكم عبارات التهاني مقرونة بدعواتي لله تعالى بأن يعيد عليكم هذه المناسبة الوطنية السعيدة بموفور الصحة والعافية والهناء، وعلى الشعب الكويتي بموصول التقدم والازدهار، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.

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