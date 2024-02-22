الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة يوم التأسيس المجيد.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى الشعب السعودي الشقيق، بأطيب التهاني بمناسبة يوم التأسيس المجيد، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان، ومسيرة الخير والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة”.

وقال جلالة الملك “وإذ أشاطركم مشاعر الابتهاج بهذه الذكرى الغالية، أود أن أجدد لكم مدى اعتزازي بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من وشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل وبما يجمع بلدينا الشقيقين من روابط وطيدة قائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل”.

وأضاف جلالة الملك، في هذه البرقية، “وتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري، مقرونة بمتمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر”.

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