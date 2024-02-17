البيضاء تحتضن فعاليات “كازابلانكا ران”

تحتضن البيضاء في الفترة الممتدة من 24 إلى 25 فبراير الجاري، النسخة الثالثة من حدث “كازابلانكا ران”، الخاص بأنشطة الجري والمشي و التدریبات الریاضیة وغیرها.

وحسب بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، فإن نسخة هذه السنة، ستكون بدعم كل من “Arabia Air “,”Aquafin” ،”Volkswagen”، وتأتي بعد النجاحات البارزة للنسخ السابقة من “كازابلانكا ران”، بالإضافة إلى “تانجیران”، و”مراكش ران”، و”الرباط ران”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الأنشطة المرتقبة في هذا الحدث السنوي الرياضي، تنظمھا مجتمعات الریاضة في المدينة، بما في ذلك مجموعات الركض والمشي، والجمعيات الریاضیة، والمدربین الریاضیین والأبطال الوطنیین، الذين سیتواجدون طيلة عطلة نھایة الأسبوع لتشجيع أكبر عدد ممكن من الأشخاص على ممارسة الرياضة. وستقام ھذه الأنشطة في أماكن مختلفة من المدینة طوال یومین.

وتابع المصدر ذاته أن “كازابلانكا ران” سيبرز جمال مدينة الدار البيضاء بالإضافة إلى البنیة التحتیة الریاضیة المتاحة للجمھور، مثل الكورنيش، والكورنيش البحري لمسجد الحسن الثاني، والعديد من الأماكن الأخرى المناسبة لممارسة الرياضة، معتبرا أنها فرصة مثالية لاكتشاف ھذه المواقع الرائعة بینما تشارك في حدث رياضي ممتع.

وأضاف بلاغ منظمي “كازابلانكا ران”، أن نسخة 2024 من هذه الفعالية الرياضية، سيتم تنظيمها يومي السبت 24 والأحد 25 فبراير، وستقام موائد الحدث في كل من الكورنيش بجوار مقھى النزاھة، وكورنيش مسجد الحسن الثاني أمام شارع الزرقطوني، حيث ستكون ھذه الأماكن نقاط التقاء المشاركين مع مجتمع الریاضة في المدینة لبدء جميع الأنشطة، وسيتم نشر الجدول النھائي للأنشطة على منصات التواصل الإجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالحدث www.casablanca.run.

وأشار البلاغ، إلى أن ” كازابلانكا ران” ھو حدث رسمي تنظمه Run City بھدف تعزيز الصحة وتعميم أسلوب حياة صحي من خلال ممارسة الرياضة، مع الاحتفال بمدينة الدار البيضاء ومجتمعھا الریاضي، ويتضمن أنشطة متنوعة، شاملة، ومناسبة لجميع القدرات، كسباقات بمسافات مختلفة (5 ،10 15 كم …) ،وسباقات عائلیة مع الأطفال، وجلسات مشي، وجلسات تمھیدیة للجري، وجولات مع أبطال الألعاب البارا أولمبية في الكراسي المتحركة، مفتوحة للجميع، وجلسات لياقة بدنية، وجلسات تدريب دوائر… كلھا منظمة من قبل ریاضیین في المدینة.

ویھدف The City Run إلى استقبال أكثر من 10000 مشارك في النسخة الثالثة من “كازابلانكا ران”، يضيف البلاغ، مبرزا أن التسجیل مجاني ومفتوح لجميع الأعمار والقدرات، بھدف تشجيع أكبر عدد ممكن من الأشخاص على ممارسة الرياضة، واكتشاف الأماكن البارزة فی المدینة، والتواصل مع مجتمع الریاضة في الدار البيضاء.

إقرأ أيضا: