جمعة الدغمومي في ذمة الله

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

ببالغ الحزن والأسى تلقت عائلة الدغمومي، نبأ وفاة جمعة الدغمومي التي ووريت الثرى أخيرا. ولهذه المناسبة الحزينة يتقدم الأهل والأصدقاء بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيدة وأبنائها في مقدمتهم عبد الهادي السنوسي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب.

” إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “

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