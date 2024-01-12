بالصور.. التوقيع على اتفاقية تحسين التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية

جرى أول أمس الأربعاء، في الرباط. التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون لتغطية ومواكبة الأحداث الرياضية، بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

ووقع هذه الاتفاقية من جانب وزارة الشباب والثقافة والتواصل الوزير مهدي بنسعيد، ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إدريس شحتان، ورئيس الجامعة فوزي لقجع، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العرايشي.

وتروم هذه الاتفاقية إنجاز برنامج مسطر بين هذه الأطراف، بغرض تنظيم سير عملية التغطيات الإعلامية للتظاهرات والمنافسات الرياضية داخل المغرب وخارجه، وكذلك السهر على مواكبة الصحافة الوطنية لمختلف البطولات والأحداث الرياضية الهامة بطريقة مهنية.

وتهدف الاتفاقية كذلك، والتي سيبدأ العمل بها بداية من بطولة كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023 إلى الارتقاء بالعمل الإعلامي الرياضي.



وفي هذا الصدد، قال مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنظيم عمل الصحافيين بشكل مهني وفعال، ما يسهل عليهم مأمورية تغطية الأحداث الرياضية التي ستنظم في المغرب أو خارج، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى لتنفيذ هذا الاتفاق ستكون بمناسبة مشاركة المنتخب المغربي في كأس إفريقيا بكوت ديفوار. كما عبر عن استعداد القطاع الوصي لمواكبة تنزيل هذه الاتفاقية.

وفي السياق نفسه، سار إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، عندما أكد أن اتفاقية الشراكة تشكل خارطة طريق نحو الرفع من احترافية عمل الصحافيين المغاربة على المستوى الدولي، مضيفا أنها المرة الأولى التي سيتوجه فيها وفد رسمي من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية إلى كوت ديفوار لتغطية البطولة الإفريقية، بغرض تسليط الضوء على التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية بشكل عام، وكرة القدم تحديدا.



وتابع شحتان “سنعمل على تنزيل الخطوة الأولى من هذه الاتفاقية من خلال تغطية كأس إفريقيا للأمم، وسنوفر كل الظروف المواتية لتمكين الصحافيين من أداء مهامهم على نحو أفضل، سواء من حيث الإقامة أو الخدمات اللوجستيكية، حتى نسهم في إشعاع كرة القدم في هذه المنافسة القارية”.

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