البيضاء تحتضن الجمع العام لـ”إنجاز المغرب”

احتضن المقر المركزي للتجاري “وفابنك” بمدينة الدار البيضاء، أخيرا، الجمع العام العادي لإنجاز المغرب، تم خلاله التصويت على المقررات المقترحة والمتعلقة بالتقرير المالي والأدبي لغاية 30 يونيو 2023، والتي شكلت نقطة مهمة في مسار الجمعية.

وشكل هذا الجمع فرصة للأعضاء لنقاش الحصيلة المنجزة والوقوف عند أبرز المحطات، التي عملت إنجاز المغرب بالإشتغال عليها كترسيخ روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب المغربي.

جدير بالذكر أن جمعية “إنجاز المغرب” تأسست جمعية في عام 2007 بمبادرة من مجموعة المدى، وهي جمعية مغربية ذات منفعة عامة تعمل في أكثر من 30 مدينة في المملكة.

وتسعى الجمعية المذكورة إلى المساهمة في إيجاد بدائل المشكلة البطالة بين الشباب، وتعزيز وصولهم إلى سوق العمل، وضمان مصادر دخل مستدامة لحاملي المشاريع وكذلك لهياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وباعتبارها عضوا في شبكة “جونيور أتشيفمنت” العالمية، التي تتواجد في 115 دولة، وفي اتحاد إنجاز العرب الذي يضم 13 دولة عربية، قامت إنجاز المغرب بتدريب 600,000 شاب وشابة. كما قدمت الدعم الأكثر من 900 مشروع وتعاونية من خلال مواقعها الوطنية، وبفضل دعم أكثر من 90 شريكا وطنيا ودوليا، والتزام أكثر من 20,000 متطوع من مديري الشركات والمعلمين والتعاون مع أكثر من 700 مؤسسة تعليمية.

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