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القطب الحضري الدار البيضاء أنفا … مواكبة تنفيذ المخطط الثقافي
ليكن في علم المتنافسين الراغبين في المشاركة في طلب العروض المفتوح رقم 25/20203 الخاص بمواكبة تنفيذ المخطط الثقافي بأن :
- إيداع الملفات بمقر وكالة التعمير و التنمية بأنفا ، بالعنوان التالي:
مطار الدار البيضاء أنفا، الحي الحسني 20036، صندوق البريد 82382، الدار البيضاء أم الربيع، الدار البيضاء
المقرر سابقا، قبل يوم 2024/01/15على الساعة الثانية عشر زوالا، تم تمديده إلى يوم 02/02/ 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالا ،
- لم يطرأ أي تغيير على بقية شروط المنافسة
الهاتف 05229180 الفاكس 0522901277