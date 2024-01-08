القطب الحضري الدار البيضاء أنفا … مواكبة تنفيذ المخطط الثقافي

ليكن في علم المتنافسين الراغبين في المشاركة في طلب العروض المفتوح رقم 25/20203 الخاص بمواكبة تنفيذ المخطط الثقافي بأن :

إيداع الملفات بمقر وكالة التعمير و التنمية بأنفا ، بالعنوان التالي:

مطار الدار البيضاء أنفا، الحي الحسني 20036، صندوق البريد 82382، الدار البيضاء أم الربيع، الدار البيضاء

المقرر سابقا، قبل يوم 2024/01/15على الساعة الثانية عشر زوالا، تم تمديده إلى يوم 02/02/ 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالا ،

مطار الدار البيضاء أنفا، الحي الحسني 20036، صندوق البريد 82382، الدار البيضاء أم الربيع، الدار البيضاء المقرر سابقا، قبل يوم 2024/01/15على الساعة الثانية عشر زوالا، تم تمديده إلى يوم 02/02/ 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالا ، لم يطرأ أي تغيير على بقية شروط المنافسة

الهاتف 05229180 الفاكس 0522901277

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