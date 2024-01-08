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القطب الحضري الدار البيضاء أنفا … مواكبة تنفيذ المخطط الثقافي

منذ 8 ثواني
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ليكن في علم المتنافسين الراغبين في المشاركة في طلب العروض المفتوح رقم 25/20203 الخاص بمواكبة تنفيذ المخطط الثقافي بأن :

  • إيداع الملفات بمقر وكالة التعمير و التنمية بأنفا ، بالعنوان التالي:
    مطار الدار البيضاء أنفا، الحي الحسني 20036، صندوق البريد 82382، الدار البيضاء أم الربيع، الدار البيضاء
    المقرر سابقا، قبل يوم 2024/01/15على الساعة الثانية عشر زوالا، تم تمديده إلى يوم 02/02/ 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالا ،
  • لم يطرأ أي تغيير على بقية شروط المنافسة

الهاتف 05229180 الفاكس 0522901277

منذ 8 ثواني
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