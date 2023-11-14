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اذاعة وتلفزيون

منذ 40 دقيقة
“القاتل” على “نتفليكس” أطلقت منصة “نتفليكس” أحدث إنتاجاتها السينمائية هذه السنة، وهو فيلم الجريمة والأكشن “القاتل”، بعدما تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 80. ويحكي الفيلم قصة قاتل مأجور يقوم بعدد من عمليات الاغتيال، ويدخل في العديد من الصراعات مع عدد منأكمل القراءة »

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منذ 40 دقيقة


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