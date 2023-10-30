عمر هلال يرجح تورط البوليساريو في انفجارات السمارة

أكد عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية الدائم بالأمم المتحدة أن صمت البوليساريو حول أحداث السمارة يشير إلى أنها المتورطة في الحادث، و”نحن لنا الحق الدولي في الرد على أي هجوم إرهابي”.

وتابع الدبلوماسي المغربي، خلال كلمة له باجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، أن “المملكة لا تتهم أحدا، في انتظار نتائج تحقيق السلطات”، رغم أن “المؤشرات تذهب إلى طرف واحد مباشر، وهو البوليساريو”، التي قامت بنشر بلاغ تشير فيه إلى استهداف السمارة.

وأضاف هلال أن “قوات المينورسو قدمت بسرعة إلى أماكن الحادث، وعاينت التفجيرات في أماكن مدنية. وقامت بعد ذلك برفع تقرير للأمم المتحدة”.

(ي.ع)