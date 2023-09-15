ببغاء يقود دراجة حصل ببغاء يبلغ من العمر سبع سنوات على لقب “أسرع ببغاء يقود دراجة” بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة “غينيس” لركوب دراجة بعجلتين. واجتاز شيكو، الموجود في بلغاريا، مسافة 5 أمتار أثناء ركوب دراجته الصغيرة. وحصل الببغاء على لقبه الخاص بعدأكمل القراءة »
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