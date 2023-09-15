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الصباح الفني

منذ دقيقتين
ببغاء‭ ‬يقود‭ ‬دراجة حصل‭ ‬ببغاء‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬لقب‭ “‬أسرع‭ ‬ببغاء‭ ‬يقود‭ ‬دراجة‭” ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حطم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬موسوعة‭ “‬غينيس‭” ‬لركوب‭ ‬دراجة‭ ‬بعجلتين‭. ‬واجتاز‭ ‬شيكو،‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬بلغاريا،‭ ‬مسافة‭ ‬5‭ ‬أمتار‭ ‬أثناء‭ ‬ركوب‭ ‬دراجته‭ ‬الصغيرة‭. ‬ وحصل‭ ‬الببغاء‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬الخاص‭ ‬بعد‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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