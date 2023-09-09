التقدم والاشتراكية يستنفر مناضليه لمساعدة منكوبي الزلزال

ووجه حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ لمكتبه السياسي، نداء إلى كافة مناضلاته ومناضليه، بمن فيهم أطره الصحية ومنتخباته ومنتخبيه وكل هياكله، بوضع أنفسهم رهن إشارة التطوع والإسهام في كافة العمليات الإنسانية للإنقاذ والتبرع بالدم والتضامن بكل الأشكال الممكنة، حتى تجتاز المملكة هذه المحنة وتداعياتها بسلام.

في السياق ذاته، أشاد رفاق بنعبدالله بالجهود الجبارة التي بادرت إليها بسرعة، ومنذ اللحظات الأولى، وتواصلها في هذه الأثناء مختلف السلطات العمومية، من قوات مسلحة ملكية، ومصالح صحية، وسلطات محلية، وهيآت منتخبة، ومصالح أمنية، ووقاية مدنية، من خلال تسخير كل الوسائل والإمكانيات البشرية واللوجستيكية للتدخل، وإيصال وتقديم المساعدات، وتقييم الأضرار.

ونوه المصدر ذاته بالحس التضامني العالي الذي أبان عنه المغاربة، مرة أخرى، من خلال التعبير عن الاستعداد، والإقبال المكثف والتلقائي، على تقديم ما يمكن من مؤازرة للمناطق المتضررة.

(ي.ع)