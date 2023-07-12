فاس – مكناس: ارتفاع ليالي المبيت بأزيد من 84 في المائة في متم ماي الماضي

سجلت ليالي المبيت بمختلف مؤسسات الإيواء المصنفة على صعيد جهة فاس – مكناس ارتفاعا بنسبة 30ر84 في المائة في متم ماي 2023، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأفادت معطيات للمرصد الوطني للسياحة بأنه تم تسجيل ما مجموعه 623 ألفا و409 ليلة مبيت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023، مقابل 338 ألفا و253 ليلة مبيت خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وبخصوص التوافد على الفنادق المصنفة، فقد بلغ 335 ألفا و101 نزيلا في متم ماي 2023، مقابل 174 ألفا و696 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 81ر91 في المائة.

وسجل شهر ماي وحده ارتفاعا ب 17ر53 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2022، مسجلا بذلك أزيد من 160 ألفا و134 ليلة مبيت.

وتعزى الجاذبية السياحية للجهة، من بين أمور أخرى، إلى الارتفاع المسجل في الأسواق الموردة الرئيسية، ومنها ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا والأراضي المنخفضة.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد سجلت 52 ألف و21 ليلة مبيت في الفنادق من فئة 4 نجوم، و30 ألف و771 ليلة مبيت في فئة 3 نجوم، و24 ألف و 395 ليلة مبيت في دور الضيافة، بينما سجلت فنادق فئة 5 نجوم 23 ألفا و296 ليلة مبيت.

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