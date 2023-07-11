نتائج رائعة لمنتخب السلة سيدات بالبطولة العربية

أنهى المنتخب المغربي النسوي مشاركته في البطولة العربية لكرة السلة التي استضافتها مصر، في المرتبة الثانية، بعد هزيمته أمام منتخب البلد المضيف في مباراة النهاية التي جرت أمس الاثنين بالقاعة المغطاة التابعة لملعب القاهرة الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الارض بنتيجة 56 مقابل 27.

وبصمت سيدات السلة المغربية على مشاركة متميزة في أطوار البطولة حيث فزن في أربع مباريات في الدور الاول مقابل هزيمة واحدة.

وانطلقت البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات للسيدات في دورتها الـ 13 الإثنين الماضي في القاهرة، بمشاركة 5 منتخبات،هي المغرب والكويت والجزائر، ومصر التي تشارك بفريقين.

وأقيمت البطولة من دور واحد بين الفرق الخمسة المشاركة ، افضت إلى تأهل منتخبات مصر (أ) و (ب) ، والمغرب والجزائر للدور نصف النهائي. وفاز المغرب في نصف النهاية على الجزائر بحصة 78 مقابل 67.

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