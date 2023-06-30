بالفيديو.. تصعيد وتيرة العنف والتخريب بفرنسا وحظر تجول في توركوان

قررت السلطات الفرنسية فرض حظر تجول في توركوان (شمال فرنسا)، من الساعة التاسعة مساءا وإلى الخامسة صباحا، وذلك لثلاثة أيام ابتداء من اليوم (الجمعة).

ويأتي هذا القرار أملا في السيطرة على الأوضاع الأمنية المنفلتة منذ ثلاثة أيام، بعد تصعيد وتيرة الاحتجاجات وأعمال الشغب والعنف والتخريب والسرقة واقتحام المتاجر، ردا على مقتل القاصر “نائل” على يد الشرطة الفرنسية أثناء عملية تفتيش مرورية.

وكان جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي، قد طالب المحافظين بعدم تشغيل الحافلات والترام فى جميع أنحاء فرنسا بعد الساعة 9 مساء، كما دعا إلى اتخاذ تدابير صارمة تحظر بيع ونقل قذائف الهاون النارية وعلب البنزين والأحماض والمنتجات الكيميائية القابلة للاشتعال.

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