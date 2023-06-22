بالفيديو.. مبروكي يكشف أنواع واستعمالات “القرقوبي”

أصبح تعاطي العقاقير الطبية أمرا شائعا، بعدما انتقل معظمها من رفوف الصيدليات إلى السوق السوداء وأيدي المروجين، لتتحول إلى نوع من المخدرات المعروفة باسم الـ”قرقوبي”، بينما تتعدد أنواعها لتشمل بعض أدوية تخفيف الآلام والسعال وغيرها، يتم استهلاكها بكميات كبيرة، أو خلطها ببعض المواد كالخمر و”الحشيش”، للحصول على تأثير مضاعف من التخدير.

في هذا الفيديو، اختارت “الصباح” تسليط الضوء على مختلف أنواع واستعمالات هذه الأدوية التي زاغت عن وظيفتها العلاجية، واكتسبت أحكاما مسبقة جعلت الكثير من المرضى، خاصة المصابين منهم باضطرابات نفسية، ينفرون منها خوفا من الوقوع في الإدمان، وهو الأمر الخاطئ الذي يؤكده الدكتور جواد مبروكي، طبيب نفسي ومحلل نفسي للمجتمع المغربي، مزيلا اللبس عن مجموعة من المغالطات الأخرى حول الموضوع.

يسرى عويفي

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