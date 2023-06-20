اعتقال مستشارين ونائبين لوكيل الملك

تقرر عشية اليوم (الثلاثاء) إيداع مستشارين يزاولان بمحكمة الاستئناف بالبيضاء السجن، ومتابعة آخرين في حالة سراح، وفق ما قرره قاضي التحقيق بالرباط، بعد ملتمس أحيل عليه من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية قضية السمسرة والتدخلات للتأثير على الأحكام القضائية التي كانت الفرقة الوطنية أجرت أبحاثها بناء على مسطرة التنصت.

وتزامن اعتقال المستشارين، وفق ما أفادته مصادر “الصباح”، مع قرار آخر لقاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، الذي عرض عليه ملف ثلاث نواب لوكيل الملك، ضمنهم امرأة، إذ أمر بإيداع نائبين لوكيل الملك أحدهما يزاول بالبيضاء والثاني بالمحمدية، السجن، فيما قرر متابعة نائبة تزاول بالمحكمة الاجتماعية في حالة سراح.

وكانت الفرقة الوطنية أجرت أبحاثا اعتمدت فيها على التصنت على هواتف سماسرة، بلغ عدد الموقوفين منهم أزيد من 40، ومكنت من كشف تفاصيل التدخلات والمقابل المالي.

يسرى عويفي

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