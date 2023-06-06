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الرياضة

بنزيمة والريال… وداع تاريخي

منذ دقيقة واحدة
(L-R) Georginio Wijnaldum of Liverpool FC, Jordan Henderson of Liverpool FC, Karim Benzema of Real Madrid during the UEFA Champions League final between Real Madrid and Liverpool on May 26, 2018 at NSC Olimpiyskiy Stadium in Kyiv, Ukraine(Photo by VI Images via Getty Images)

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منذ دقيقة واحدة
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