< حفظ يجد كثير من الأطفال صعوبة في حفظ دروسهم كما يواجهون مشكل النسيان، ما ينصح معه المختصون في التربية بحرص الآباء على مراقبتهم بشكل يومي والتأكد من مراجعتهم لما تم تلقيه من دروس يوميا. ويساعد ذلك على فهم الدروس بسهولة وتذكرها جيدا أيضا. وعندماأكمل القراءة »
مقالات ذات صلة
مثلجات بالكاكاو
منذ دقيقتين
نصائح لتفادي التفكير في الاستسلام
منذ دقيقتين
مهارات الشهر الثالث
منذ دقيقتين
”إيتيكيت” الصلح
منذ يوم واحد
حمية الكازين… فوائد ومخاطر
منذ يوم واحد
الأسود يليق بالجينز
منذ يوم واحد
الجوع يبطئ الشيخوخة
منذ يوم واحد
سلبيات العيش في الماضي
منذ يوم واحد
المحار… مصدر مهم لـ “اليود”
منذ يوم واحد
الأزرق للديكور العصري
منذ يوم واحد
لمعلوماتك
منذ يومين
أهمية علاجها المبكر
منذ يومين
شاهد أيضاًإغلاق
-
تجنب مشاركة الأدوات الشخصيةمنذ يومين