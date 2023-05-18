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أســــــرة

منذ دقيقتين
< حفظ يجد كثير من الأطفال صعوبة في حفظ دروسهم كما يواجهون مشكل النسيان، ما ينصح معه المختصون في التربية بحرص الآباء على مراقبتهم بشكل يومي والتأكد من مراجعتهم لما تم تلقيه من دروس يوميا. ويساعد ذلك على فهم الدروس بسهولة وتذكرها جيدا أيضا. وعندماأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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