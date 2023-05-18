أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بالبيضاء، على النيابة العامة المختصة، أخيرا، شابا يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة. وتوصلت مصالح الشرطة، بإشعار حول تورط شخص في حالةأكمل القراءة »
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