fbpx
حوادث

منذ 14 دقيقة
أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بالبيضاء، على النيابة العامة المختصة، أخيرا، شابا يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة. وتوصلت مصالح الشرطة، بإشعار حول تورط شخص في حالةأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 دقيقة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى