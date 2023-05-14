أغنية “راسي قاصح” تكتسح مواقع التواصل

أثارت أغنية “راسي قاصح” فضول العديد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حققت انتشارا واسعا عبر المنصات الرقمية المختلفة، منها موقع “أنغامي” المعروف.

ويتضح من خلال الإعلان الدعائي الخاص بالعمل الجديد أن الفنانة المسؤولة عن هذه الأغنية تدعى “سهام” أو “سيام” وفقا للنطق الفرنسي، و يشرف عليها ويديرها المنتج والمنادجر مفيد السباعي.

ويعتقد العديد من المتابعين أن “سهام” اختارت الاستراتيجية التشويقية في الترويج لعملها الجديد، إذ قررت عدم الكشف عن ملامحها بعد حصول أغنيتها على تفاعل إيجابي من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لايزال فيديو كليب أغنيتها في طور الإنتاج.

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