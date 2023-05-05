تتويج 29 ماركة بـ”منتج العام في المغرب” لـ2023

احتضنت البيضاء، أمس (الخميس)، حفل توزيع جوائز “منتج العام في المغرب”، الذي شهد تتويج 29 منتجا الأفضل تقديرا من قبل المستهلكين المغاربة.

وتم اختيار المنتجات المتوجة بعناية على مدى شهرين، من قبل لجنة تضم 3000 مستهلك في عدة مناطق من المغرب، عن فئات مختلفة، من بينها الغسيل والزيت ومنتجات التجميل والأجهزة الإلكترونية، بإشراف من شركة Nielsen المستقلة، التي تنظم هذه التظاهرة كل سنة، منذ 6 سنوات.

ومن بين الـ 29 منتجا حائزا على جوائز “منتج العام في المغرب” في 2023، نجد SAMSUNG JET و Win by INWI وLesieur Equilibre وShell Advance وAquafina وOued Souss و Livebox Fibre d’Orange وBIMBO pain tacos وEl Kef liquide pour machine à laver وLEDDA Margarine Pâtissière وCouscous KENZ وKiri Fromage à la crème en portion وLilia وLa Vache qui rit وSHELL V-Power…

ويمكن هذا التتويج، العلامات التجارية المنتقاة، مثل Bimbo أو Samsung أو Kenz Maroc، من إضافة شعار “انتخب منتج العام” على عبواتها و إقحامه في جميع استراتيجياتها التسويقية وحملات التواصل الخاصة بها طيلة 365 يوما، إذ كشفت دراسة قامت بها شركة Nielsen، في مارس الماضي، أن 70٪ من المستهلكين يطمئنون لوجود الشعار المذكور على عبوات المنتجات.

يسرى عويفي

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