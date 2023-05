الدعم المدرسي.. تواصل تنزيل المقاربة الجديدة TaRL بالمغرب

قام وفد من المنظمة الهندية الغير حكومية PRATHAM بزيارة هذا الأسبوع إلى جمعية سندي وذلك بهدف تتبع تنزيل المشروع التجريبي للمقاربة الجديدة للدعم المدرسي TARL (Teaching at the right level) ، والتي تقوم سندي بتجربتها في بعض المدارس الشريكة منذ فبراير الماضي بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

وتعد TaRL مقاربة جديدة للدعم المدرسي تمت صياغتها وتطويرها و تجربتها في عدة بلدان من طرف PRATHAM، ثم تكييفها مع سياق التعليم المغربي من طرف وزارة التربية الوطنية وجمعية سندي لمعالجة أزمة مكتسبات التلاميذ من جدورها وذلك من خلال التركيز على المهارات الأساسية عوض المناهج الدراسية و تفيئ المتعلمين بناء على مستوى تحكمهم في التعلمات (وليس بناءً على سنهم أو مستواهم الدراسي) والقيام بتقويم منتظم لأدائهم بهدف تحقيق مستوى التحكم المناسب لمستواهم الدراسي .

وشمل برنامج هذه الزيارة حصصاً للتبادل مع الأطر التربوية المشرفة على هذا المشروع واجتماعات تقيمية مع شركاء البرنامج وكذلك زيارات ميدانية للمدارس المعنية ب-TaRL بأقاليم الجديدة و الصخيرات بحضور ممثلي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسلطات المحلية.

جدير بالذكر أنا هذا المشروع يدخل في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

حول مؤسسة سندي

باعتبارها جمعية ذات منفعة عامة، تساهم “مؤسسة سندي” منذ أكثر من 13 عاما في الجهود الوطنية لمكافحة الفشل والهدر المدرسي من خلال دعم 30.000 تلميذ سنويا من أوساط فقيرة. تعمل “مؤسسة سندي” بشكل يومي لمساعدة التلاميذ المستفيدين منها على النجاح في المدرسة وتطوير إمكاناتهم ليصبحوا مواطني المغرب النشطين والمستقلين في المستقبل. تستفيد من شراكة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التربية الوطنية.

إقرأ أيضا: