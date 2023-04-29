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ملف الصباح

منذ 7 دقائق
تدبير المياه… “كلها يلغي بلغاه” تختلف طرق تدبير المواطنين لانقطاع الماء المتكرر من منطقة لأخرى، إذ يقوم سكان مناطق قروية ونائية بمجهودات أكبر من أجل الحصول على الماء الصالح للشرب، في وقت يحتج سكان مدن كبرى على انقطاعه لمدة قصيرة فقط. وألفت مناطق قروية بالمغربأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 7 دقائق


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