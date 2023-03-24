زيارة مفاجئة للتامك إلى السجن المحلي الجديد بالداخلة

كشف مصدر مطلع أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قام صباح يومه الجمعة بزيارة مفاجئة إلى السجن المحلي الجديد بمدينة الداخلة.

وأكد ذات المصدر أن التامك قام خلال جولته بتفقد مختلف مرافق المؤسسة السجنية، بما فيها المعقل وأقسام الدراسة وورشات التكوين المهني، إضافة إلى المطبخ والمصحة.

وقد أثنى المندوب العام في نهاية زيارته على المجهودات التي يقوم بها موظفو هذه المؤسسة السجنية من أجل ضمان حسن سير العمل بها، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهود لضمان أمن المؤسسة وسلامة نزلائها.

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