رفاق بنعبدالله يصدرون مذكرة حول إصلاح مدونة الأسرة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اليوم (الأربعاء)، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مدونة الأسرة، صارت اليوم متجاوزة في العديد من مقتضياتها، من خلال ثغرات عديدة، وإكراهات تطبيقية، فسحت المجال واسعا أمام التأويل الجامد، وأمام ممارسات تحايلية ونكوصية.

وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له توصل موقع “الصباح” بنسخة منه، إن المدونة “لم تعد تستجيب لا للتحولات العميقة التي طرأت على المجتمع المغربي، ولا لتطلعات المرأة المغربية، كما أنها لا ترقى إلى مستوى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ما يستلزم إخضاعها لمراجعة عميقة بمنطق تحديثي”.

وبهذه المناسبة أعلن رفاق بنعبدالله أنهم سيصدرون قريبا مذكرة حول إصلاح مدونة الأسرة، سعيا وإسهاما منه في وضع حد للثغرات والإخفاقات والتحايلات التي تحيط بالمدونة الحالية، بما يحفظ الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وبما يضمن حقوق الأطفال، ويصون مكانة وكرامة المرأة، ويحفظ حقوقها على أساس المساواة مع الرجل، باعتبارهما شريكين حقيقين ومتكافئين، دون أي تراتبية، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلعان بها معا في بناء صرح الأسرة المغربية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه، وهو يتوقف عند الإحصائيات التي تؤكد تصاعد الفقر والهشاشة في أوساط النساء المغربيات، وبدرجة أشد في الوسط القروي، وتنامي ممارسة العنف والتحرش، واستمرار الإقصاء والتمييز ضد المرأة في مختلف مجالات الحياة، وتعمق الممارسات الحاطة من كرامتها والمسيئة لصورتها، يعتبر أن التغلب على هذه الأوضاع يتطلب، أساسا، الإرادة السياسية القوية، والعمل المتجذر من أجل تغيير العقليات، والحرص على تغيير المناهج والبرامج التعليمية.

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