الملك يهنئ رئيس غانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس غانا، نانا أكوفو آدو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس نانا أكوفو آدو بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الغاني بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك “وبهذه المناسبة، أود أن أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز ما يجمع بلدينا الشقيقين من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، لما فيه خيرهما، وبما يدعم وحدة واستقرار وتطور قارتنا الإفريقية”.