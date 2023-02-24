طرق قروية في مهب السطو

مناورات نافذين للالتفاف على حكم بفك حصار مضروب على أراض فلاحية ببرشيد

كشف مذكرة جوابية موجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية مناورات نافذين لنسف حكم صادر تحت عدد 296 في الملف رقم 21.1201.1676، بفتح طريق بدوار أولاد يحيى بجماعة أولاد زيدان، التابعة لنفوذ قيادة المذاكرة الجنوبية ضواحي الكارة.

ووصلت مناورات المحكوم ضدهم حد استعمال تعرض الغير، الخارج عن الخصومة في الملف عدد 23.1201.42 لمنع تنفيذ حكم بفتح طريق عمومية تم تضييقها بواسطة أغراس والحفاض على عرضها المتمثل في 10 أمتار، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، الذي يجيز لكل شخص خارج عن الخصومة أن يتعرض على حكم أو قرار يمس حقوقه، إذا كان لم يستدع لا هو ولا من يمثله للمشاركة في الدعوى.

ومنع المحتلون مأمور تنفيذ وخبير المحكمة من اقتلاع أشجار غرسوها في الطريق العام، رافضين مرور طريق محاذية لجدار إقامتهم، حسب إفادات سكان حكم عليهم بالعزلة التامة، بالنظر إلى أن الطريق المذكورة هي منفذهم إلى الطريق الرابطة بين الكارة ومديونة.

وأمرت المحكمة في حكم ابتدائي تحت عدد 34، بتكليف خبير للانتقال إلى الأرض ومعاينة واقعة قطع الطريق، وتوصلت بتقرير خبرة خلص إلى وجود طريق رسمية وقديمة بحجة التنصيص عليها في كل الخرائط الطبوغرافية للمنطقة، وأنها تعتبر المنفذ الوحيد للولوج إلى الأراضي المجاورة، خاصة العقار الذي يحمل الرسم العقاري رقم 53.15973، الذي يضم أرضا فلاحية وبئرا، تحمل اسم أرض “بير موسى” ومساحتها خمسة هكتارات، وكذلك العقار ذو الرسم العقاري رقم 53.98804، الذي يشمل أرضا من أربعة هكتارات و29 آرا و 63 سنتيارا.

واعتبرت الخبرة أن ما قام به المحتلون عمل غير مشروع أثر سلبا على حق المرور، ولم يكن بإمكان المدعين الولوج إلى عقاراتهم، وحرمهم من استغلال أراضيهم، بالنظر إلى أن مرور الآلات الفلاحية يتطلب وجود طريق لا يقل عرضها عن عشرة أمتار، مؤكدة مشروعية مطالب المشتكين بفتح الطريق التي تخترق رسومهم، وصولا إلى طريق “البيضاء” الموصلة إلى الطريق المعبدة الرابطة بين الكارة ومديونة، مرورا بجماعة أولاد زيدان، انطلاقا من مدخلها المحاذي لعقارات المدعين. ولذلك وجبت إزالة كل ما يعيق حركة المرور، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بغرامة تهديدية، قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم النفاذ المعجل، وحفظ حق المدعين في المطالبة بالتعويض عن الضرر مع الصائر.

وعاين الخبير أن الطريق موضوع الدعوى مقطوعة حاليا بواسطة خطوط حرث عميق لا تسمح بالمرور عبرها، إضافة إلى وضع أكوام من الحطب وتثبيت شريط بلاستيكي على عرضها، كما تمت معاينة غرس أشجار زيتون على يمينها وبناء جدار على يسارها.

ياسين قُطيب