الملك يهنىء رئيس غويانا التعاونية بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، لمحمد عرفان علي عن أصدق التهاني والمتمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب غويانا التعاونية الصديق باطراد التقدم والنماء.

وأشاد جلالة الملك، بهذه المناسبة، بمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين، مجددا حرص جلالته على مواصلة العمل سويا مع رئيس جمهورية غويانا التعاونية، من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه في كافة المجالات، لما فيه خير الشعبين الصديقين .