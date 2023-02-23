الملك يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الإمبراطورية ناروهيتو، إمبراطور اليابان، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن تهانئه الحارة لصاحب الجلالة الإمبراطورية ناروهيتو، مشفوعة بمتمنياته له ولأسرته الإمبراطورية بموفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق بمزيد الرقي والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن اعتزازي بأواصر الصداقة العريقة التي تربط أسرتينا وشعبينا، وكذا بالمستوى المثالي لعلاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا الصديقين”.