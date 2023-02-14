بورصة البيضاء : أداء قريب من التوازن عند الافتتاح

استهلت بورصة البيضاء جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على أداء قريب من التوازن.

وتراجع مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، انخفاضا طفيفا بنسبة 0,01 في المائة ليستقر عند 10.662,79 نقطة.

وسجل مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، انخفاضا طفيفا بنسبة 0,01 في المائة، ليستقر عند 10.662,79 نقطة.

وبعد دقائق من الافتتاح، حقق مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,06 في المائة، منتقلا بذلك إلى 857,66 نقطة.

من جهته، سجل “masi.esg”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,04 في المائة منتقلا إلى 811,93 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الإثنين على خسارة بنسبة 0,6 في المائة.