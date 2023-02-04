بالصور … حموشي حاضر بقمة الوداد والهلال

حضر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، لمركب مولاي عبد الله بالرباط، قبل قمة الوداد الرياضي والهلال السعودي، اليوم السبت، لحساب ربع نهاية كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمغرب.

ووقف حموشي على الترتيبات الأمنية والتنظيمية قبل انطلاق المباراة، وأيضا على عملية ولوج الجماهير للمدرجات، في جو تنظيمي واحترافي.

واطلع حموشي أيضا عن الحضور الأمني داخل الملعب، والمركز الأمني داخل مرافق المركب، وجاب بساطه للوقوف على كل صغيرة وكبيرة قبل انطلاق المواجهة.