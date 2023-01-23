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منذ 3 ثواني
نفادها في وقت وجيز يفتح الباب لإشعال “النوار” وأنصار الوداد مستاؤون أربكت تذاكر مونديال الأندية حسابات المنظمين، بعد نفادها في وقت وجيز من طرحها، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وخلف النفاد السريع لتذاكر كأس العالم للأندية، المنظم في الرباط وطنجة في الفترة الممتدة ما بينأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 3 ثواني


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