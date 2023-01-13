الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف وفد من الكونغرس الأمريكي

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الجمعة بالرباط، مأدبة عشاء على شرف وفد من الكونغرس الأمريكي، يتكون من سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ، عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

حضر هذه المأدبة أندري أزولاي، مستشار صاحب الجلالة، ونـاصـر بـوريـطـة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأعضاء من الحكومة.

كما حضر هذه المأدبة الأمين العام للطائفة اليهودية بالمغرب، سيـرج بيـردیگو، والأمين العام للـرابطة الـمحمـديـة للعـلمـاء، أحـمـد عبادي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج.

ويضم الوفد الأمريكي، الذي كان مرفوقا بممثلي سفارة الولايات المتحدة بالمغرب، أعضاء مجلس الشيوخ جاكي روزين، وجيمس لانكفورد، ومايكل بينيت، وكيرستن جيليبراند، ودان سوليفان، ومارك كيلي، وتيد باد.