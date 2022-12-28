كورونا الصين يخرج عن السيطرة خرجت الأمور عن السيطرة في الصين، في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الإصابات مليون شخص في يوم واحد وفي إقليم واحد فقط، ما دفع السلطات الصينية إلى التوقف عن إحصاء المصابين ونشر البيانات المتعلقة بهم، بعد أن فقدت هذهأكمل القراءة »
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