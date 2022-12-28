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وطنية

منذ 23 ثانية
Covid-19 coronavirus patients rest in the Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University in China's southwestern city of Chongqing on December 23, 2022. (Photo by Noel CELIS / AFP)
كورونا الصين يخرج عن السيطرة خرجت الأمور عن السيطرة في الصين، في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الإصابات مليون شخص في يوم واحد وفي إقليم واحد فقط، ما دفع السلطات الصينية إلى التوقف عن إحصاء المصابين ونشر البيانات المتعلقة بهم، بعد أن فقدت هذهأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 23 ثانية


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