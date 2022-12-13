المغرب يحتضن فعاليات “معرض جولدن” للمجوهرات والمعدات

احتضن المغرب، من 9 إلى 11 دجنبر الجاري، معرض “جولدن 2022″ الدولي للمجوهرات بـ”مركز معارض مكتب صرف العملات”.

وشهد هذا المعرض الدولي التقاء أباطرة الذهب وحرفي الصناعة في محفل لامع لعرض أغلى التصاميم الإبداعية في مجال الجواهر، بغرض خلق فرص الحوار المهني بين مهنيين مغاربة وأجانب من “شمال إفريقيا”، والترويج لفن تصنيع المجوهرات.

واستقبل ” معرض جولدن”، الذي تؤسسه “شركة جوهرة للاتصالات” أكثر من ستين عارضا من جنسيات عالمية مختلفة، متخصصون في صناعة المجوهرات والمعدات فيما صرح مديره العام، سعيد آيت صالح، قائلا “أثار إنشاء أول بوابة المجوهرات بالمغرب عام 2014″Goldin.ma” اهتماما كبيرا بين المتخصصين في هذا القطاع، ومن هنا جاءت فكرتنا لإنشاء منصة أعمال مخصصة حصريا “B2B””.