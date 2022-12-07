الرئيس النيجيري يستقبل السكوري حاملا رسالة من الملك

استقبل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، محمدو بوهاري ، الاثنين بأبوجا ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ،حاملا رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشكلت العلاقات بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية ، فضلا عن التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، محور هذا الاستقبال الذي جرى بحضور سفير جلالة الملك في نيجيريا ، موحا أو علي تاغما.

كما حضر هذا الاستقبال وزير الدولة النيجيري للشؤون الخارجية زبيرو دادا ، ورئيس ديوان الرئيس إبراهيم غمباري ، ووزير الدولة للبترول تيميبري سيلفا.

وتعد نيجيريا شريكا استراتيجيا مهما للغاية للمملكة المغربية. وقد شهدت العلاقات بين البلدين دفعة قوية منذ الزيارة التي قام بها جلالة الملك لنيجيريا في سنة 2016.

وخلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك لنيجيريا قي دجنبر 2016 وزيارة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري للمغرب في يونيو 2018 ، وقع البلدان على عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بينهما ، وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية والدينية.