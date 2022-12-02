وطنية
حجوي: لم أتوصل بالقانون الجنائي
استعرت حرب الصلاحيات بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، حول من له أحقية التأشير على مشاريع قوانين جاهزة، ستؤدي إلى إحداث تغيير في السياسة الجنائية المغربية، وقلب موازين الصراع القوي القائم بين المحافظين والحداثيين، حول كيفية تدبير القضايا الخلافية في المجتمع. وتبادلأكمل القراءة »
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